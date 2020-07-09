Рада збереться на позачергове засідання 14 липня, підписів достатньо - нардеп

"Підписів достатньо. Порядок денний – без змін", - повідомила Кравчук.

Наразі час проведення засідання невідомий, його має призначити голова ВРУ Дмитро Разумков.

Нагадаємо, що на порядку денному 6 питань, зокрема законопроекти про "зелену" енергетику і стипендії та щорічну допомогу дітям-сиротам.