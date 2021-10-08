Рада зайшла в питання про обрання першого заступника голови Верховної Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Верховна Рада перейшла до питання про обрання першого заступника голови парламенту, передає кореспондент УНН.
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“Переходимо до питання про обрання першого заступника голови Верховної Ради України... Фракція “Слуга народу” вносить пропозицію щодо кандидатури Корнієнка Олександра Сергійовича на посаду першого заступника голови Верховної Ради України. Є пропозиція від фракції “Європейська солідарність”, — заявив голова ВР Руслан Стефанчук.
Деталі
Ірина Геращенко взяла слово і заявила про висування кандидатури Софії Федини від фракції “ЄС”.
Після цього спікер оголосив про перерву у засіданні для ознайомлення апаратом ВР з документацією.
Додамо
Раніше сьогодні ВР обрала Руслана Стефанчука новим головою Верховної Ради.
Контекст
7 жовтня Верховна Рада відкликала Дмитра Разумкова з посади голови парламенту. “За” відставку проголосувало 284 нардепи.
Ініціатором відставки Разумкова офіційно став глава фракції “Слуга народу” Давид Арахамія — він звернувся за підписними листами, які необхідні для запуску процедури відставки голови ВР. Підписи почали збирати під час так званої Великої фракції СН, що тривала у Трускавці 2-3 жовтня.
Народні депутати 5 жовтня включили до порядку денного пленарного засідання на 7 жовтня питання про відставку голови ВР Дмитра Разумкова з посади.