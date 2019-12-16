Рада завтра планує розглянути законопроект про гральний бізнес
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Верховна Рада може завтра розглянути в першому читання доопрацьований законопроект щодо легалізації грального бізнесу. Про це повідомив в кулуарах Ради голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент УНН.
"Ви ж знаєте 8 законопроектів зареєстровано в комітетах, зараз автори чотирьох чи п’яти цих законопроектів працюють для того, аби сьогодні зареєструвати доопрацьований разом і передати на перше читання в Раду та проголосувати завтра, якщо комітет завтра вранці буде нормально пройдений", - сказав Арахамія.
На питання журналіста на скільки це вірогідно,що завтра в першому читання розглянуть законопроект про гральний бізнес, Арахамія відповів:
"Я оцінюю вірогідність десь у 80%. Чому важливо рухатися швидко, тому що коли ми почали працювати над цим законопроектом, то ми почали бачити дуже багато лобіських груп, які хочуть відтермінувати цей процес, адже кожного дня вони заробляють гроші".
Нагадаємо, у комітеті пропонуватимуть Раді розглянути законопроект про регулювання азартних ігор вже на цьому тижні.
Нагадаємо, 18 жовтня Верховна Рада зареєструвала розроблений Кабінетом Міністрів України проект закону про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор.