Рада ЄС остаточно погодила 1,2 млрд євро макрофіну Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Рада ЄС схвалила новий пакет макрофінансової допомоги Україні обсягом 1,2 млрд євро, повідомляє УНН з посиланням на комюніке євроінституції.
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"ЄС надасть екстрену макрофінансову допомогу обсягом 1,2 млрд євро у вигляді кредитів для зміцнення стабільності в Україні. Вона спрямована на надання оперативної підтримки у ситуації гострої кризи та зміцнення стійкості України", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Рада ЄС, як вказано, "завершила ухвалення сьогодні, всього через 21 день після того, як Єврокомісія представила свою пропозицію". "ЄС прискорив цю економічну допомогу Україні, оскільки нинішня геополітична напруженість згубно впливає на економічну та фінансову стабільність України. Постійні загрози безпеці вже викликали значний відтік капіталу. Україна втрачає доступ до міжнародних ринків капіталу через посилення геополітичної невизначеності та її вплив на економічну ситуацію", - вказали у Раді ЄС.
"ЄС діяв швидко і рішуче, щоб допомогти Україні. Протягом 21 дня ми виконали необхідну роботу, а це означає, що макрофінансова допомога обсягом 1,2 мільярда євро може надійти до України", - вказав Бруно Ле Мер, міністр економіки, фінансів та відновлення Франції, що головує у Раді ЄС.
Ця екстрена макрофінансова допомога розрахована на 12 місяців і складатиметься з двох виплат:
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- Видача першого траншу, за умови політичної передумови та задовільного виконання програми МВФ, відбудеться швидко після схвалення цієї пропозиції, після набуття чинності Меморандуму про взаєморозуміння щодо конкретних заходів структурної політики, щоб буде узгоджено між Європейською комісією від імені ЄС та Україною.
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- Видача другого траншу буде пов’язана з безперервним задовільним виконанням як програми МВФ, так і заходів політики, узгоджених у Меморандумі про взаєморозуміння. "Меморандум про взаєморозуміння, що лежить в основі цієї операції з надання екстреної макрофінансової допомоги, швидше за все, буде зосереджений на обмеженій кількості короткострокових заходів політики в найбільш невідкладних пріоритетних галузях, таких як зміцнення економічної стійкості і стабільності, управління і верховенство закону, а також енергетика", - зазначили у Раді ЄС.
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Доповнення
1 лютого 2022 року на тлі втрати доступу до міжнародних ринків капіталу через посилення геополітичної невизначеності та її вплив на економічну ситуацію в Україні Єврокомісія внесла пропозицію про надання нового макрофіну у 1,2 млрд у формі позики для підтримки стабільності в Україні.
Європарламент підтримав пропозицію минулого тижня.