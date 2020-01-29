Рада ЄС обговорить теми щодо України на засіданні у березні
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Рада Європейського Союзу на рівні міністрів закордонних справ країн-членів ЄС 5-6 березня у Загребі обговорить теми щодо України. Про це повідомляє УНН з посиланням на віце-президента Європейської комісії, високого представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля.
Він зробив таку заяву на спільній прес-конференції за участі комісара Євросоюзу з питань європейської політики сусідства і розширення Олівер Варгеї та Прем'єр-міністра України Олексія Гончарука після засідання Ради асоціації "Україна-ЄС" у Брюсселі.
”Я також очікую дискусію щодо України у Раді ЄС на рівні міністрів закордонних справ у березні”, - сказав Боррель.
За інформацією сайту Ради ЄС, у Загребі (Хорватія – головуюча зараз країна в ЄС – ред.) 5-6 березня відбудеться неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн-членів Європейського Союзу.
Нагадаємо, Рада асоціації Україна-ЄС позитивно оцінила результати інтеграції України з Євросоюзом.