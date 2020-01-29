Рада асоціації Україна-ЄС позитивно оцінила результати інтеграції України з Євросоюзом
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Ради асоціації "Україна – Європейський Союз" під час свого шостого засідання позитивно оцінила результати інтеграції України з ЄС. Про це повідомляє УНН з посиланням на Кабінет міністрів України.
В Брюсселі у вівторок завершилося шосте засідання Ради, яке пройшло під головуванням Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.
Це перше спільне засідання нового складу українського уряду та нового складу Європейської Комісії. Сторони обговорили низку важливих питань та ухвалили спільну заяву.
Рада відзначила плани українського уряду та підтвердила продовження надання допомоги Україні з боку Європейського Союзу. Крім того, позитивно оцінено зміцнення політичної асоціації, економічної інтеграції України з Європейським Союзом та конкретні результати на цьому шляху, такі як зростання двосторонньої торгівлі.
ЄС надав позитивну оцінку крокам Уряду з наближення національного законодавства у сфері цифрової економіки до європейського права. ЄС підтвердив готовність надалі підтримувати цифрову трансформацію України, включно з програмою електронного управління та цифрової економіки. Сторони домовилися надалі співпрацювати у протидії дезінформації, гібридним та кіберзагрозам.
У спільній заяві ЄС відзначив суттєвий прогрес реформ в Україні та наголосив на необхідності їх продовження, зокрема, для створення прозорих та рівних умов для бізнесу та інвестиційної діяльності.
Рада, серед іншого, відзначила створення Вищого антикорупційного суду, відновлення діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції, повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, а також рішення Конституційного Суду про незаконність електронного декларування майна для громадських активістів.
Нагадаємо, Гончарук обговорив співпрацю України та ЄС з президентом Європейської Ради.