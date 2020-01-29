Совет ассоциации Украина-ЕС положительно оценил результаты интеграции Украины с Евросоюзом
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Совет ассоциации "Украина - Европейский Союз" во время своего шестого заседания положительно оценил результаты интеграции Украины с ЕС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Кабинет министров Украины.
В Брюсселе во вторник завершилось шестое заседание Совета, которое прошло под председательством Премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
Это первое совместное заседание нового состава украинского правительства и нового состава Европейской Комиссии. Стороны обсудили ряд важных вопросов и приняли совместное заявление.
Совет отметил планы украинского правительства и подтвердила продолжение оказания помощи Украине со стороны Европейского Союза. Кроме того, положительно оценен укрепления политической ассоциации, экономической интеграции Украины с Европейским Союзом и конкретные результаты на этом пути, такие как рост двусторонней торговли.
ЕС предоставил положительную оценку шагам правительства по приближению национального законодательства в сфере цифровой экономики к европейскому праву. ЕС подтвердил готовность в дальнейшем поддерживать цифровую трансформацию Украины, включая программу электронного управления и цифровой экономики. Стороны договорились в дальнейшем сотрудничать в противодействии дезинформации, гибридным и киберугрозами.
В совместном заявлении ЕС отметил существенный прогресс реформ в Украине и подчеркнул необходимость их продолжения, в частности, для создания прозрачных и равных условий для бизнеса и инвестиционной деятельности.
Совет, среди прочего, отметил создание Высшего антикоррупционного суда, восстановление деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также решения Конституционного Суда о незаконности электронного декларирования имущества для общественных активистов.
Напомним, Гончарук обсудил сотрудничество Украины и ЕС с президентом Европейского Совета.