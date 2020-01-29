Совет ассоциации Украина-ЕС положительно оценил результаты интеграции Украины с Евросоюзом

$41.340.00
45.850.00
ukru
Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
06:12 • 5318 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
05:00 • 17075 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 56942 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 121402 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 129026 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 197435 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 195375 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 409110 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 229219 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 515787 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
1м/с
76%
Популярные новости

Буданов: общество должно быть готово узнать всю правду о войне со временем

5 апреля, 21:52 • 14442 просмотра

Атака дронов на Николаев: в ГСЧС показали последствия

5 апреля, 23:21 • 23494 просмотра

кремль пытается разрушать ЕС для дрейфа части стран в собственную зону влияния - руководитель ЦПД

6 апреля, 00:33 • 14009 просмотра

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

03:30 • 12200 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

03:51 • 8854 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 159027 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 146870 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 234470 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 409110 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 515787 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 56942 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 49219 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 47720 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 54477 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 84828 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Совет ассоциации Украина-ЕС положительно оценил результаты интеграции Украины с Евросоюзом

Киев • УНН

 • 13668 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Совет ассоциации "Украина - Европейский Союз" во время своего шестого заседания положительно оценил результаты интеграции Украины с ЕС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Кабинет министров Украины.

Совет ассоциации Украина-ЕС положительно оценил результаты интеграции Украины с Евросоюзом

В Брюсселе во вторник завершилось шестое заседание Совета, которое прошло под председательством Премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Это первое совместное заседание нового состава украинского правительства и нового состава Европейской Комиссии. Стороны обсудили ряд важных вопросов и приняли совместное заявление.

Совет отметил планы украинского правительства и подтвердила продолжение оказания помощи Украине со стороны Европейского Союза. Кроме того, положительно оценен укрепления политической ассоциации, экономической интеграции Украины с Европейским Союзом и конкретные результаты на этом пути, такие как рост двусторонней торговли.

ЕС предоставил положительную оценку шагам правительства по приближению национального законодательства в сфере цифровой экономики к европейскому праву. ЕС подтвердил готовность в дальнейшем поддерживать цифровую трансформацию Украины, включая программу электронного управления и цифровой экономики. Стороны договорились в дальнейшем сотрудничать в противодействии дезинформации, гибридным и киберугрозами.

В совместном заявлении ЕС отметил существенный прогресс реформ в Украине и подчеркнул необходимость их продолжения, в частности, для создания прозрачных и равных условий для бизнеса и инвестиционной деятельности.

Совет, среди прочего, отметил создание Высшего антикоррупционного суда, восстановление деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также решения Конституционного Суда о незаконности электронного декларирования имущества для общественных активистов.

Напомним, Гончарук обсудил сотрудничество Украины и ЕС с президентом Европейского Совета.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,114.30
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,799.40