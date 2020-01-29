Совет ЕС обсудит темы насчет Украины на заседании в марте
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Совет Европейского Союза на уровне министров иностранных дел стран-членов ЕС 5-6 марта в Загребе обсудит темы насчет Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на вице-президента Европейской комиссии, высокого представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля.
Он сделал такое заявление на совместной пресс-конференции с участием комиссара Евросоюза по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Варгеи и Премьер-министра Украины Алексея Гончарука после заседания Совета ассоциации "Украина-ЕС" в Брюсселе.
"Я также ожидаю дискуссию по Украине в Совете ЕС на уровне министров иностранных дел в марте", - сказал Боррель.
По информации сайта Совета ЕС, в Загребе (Хорватия - председательствующая сейчас страна в ЕС - ред.) 5-6 марта состоится неформальная встреча министров иностранных дел стран-членов Европейского Союза.
Напомним, Совет ассоциации Украина-ЕС положительно оценил результаты интеграции Украины с Евросоюзом.