Рада відкрила шлях для підписання закону про ліквідацію "майданчиків Яценка"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Верховна Рада України не підтримала проект постанови про скасування рішення ВРУ про ухвалення в цілому закону №2047-д про ліквідацію електронних майданчиків-посередників при оцінці майна, так званих “майданчиків Яценка”, передає кореспондент УНН.
Відповідний проект постанови №2047-д-п вніс народний депутат України, який не входить до жодної фракції, Руслан Требушкін. Під час обговорення постанови народний депутат відмовився від представлення цього проекту постанови.
Нагадаємо, проект закону №2047-д про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційної схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об’єктів нерухомості та прозорості реалізації майна передбачає спрощення процедури оцінки нерухомих об’єктів шляхом ліквідації корупційної схеми в сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об’єктів нерухомості.
Відповідно до тексту проекту закону, за формування довідки про оціночну вартість об’єкта оцінки справлятиметься плата у розмірі 2,5% прожиткового мінімуму, а за реєстрацію звіту про оцінку майна — 10% прожиткового мінімуму.
Нагадаємо, 5 грудня народні депутати України ухвалили в цілому законопроект № 2047-д про ліквідацію електронних майданчиків-посередників при оцінці майна, так званих “майданчиків Яценка”. Відповідне рішення підтримали 338 народних депутатів України.