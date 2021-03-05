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Рада відхилила законопроект щодо в.о. голів місцевих держадміністрацій

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Верховна Рада під час засідання у п’ятницю відхилила законопроект № 4290 про внесення змін до Закону України "Про місцеві державні адміністрації", який передбачає можливість тимчасового покладення обов’язків голови місцевої державної адміністрації на низку інших чиновників. Законопроект підтримано всього 196 народних обранців, передає кореспондент УНН.

“Закон відхилено”, — заявив голова ВР Дмитро Разумков.

Деталі

“Станом на сьогодні законодавством України не врегульоване одне з важливих питань, яке стосується призначення тимчасово виконуючих обов’язки голови місцевої державної адміністрації у разі одночасної втрати працездатності як головою адміністрації, його першим заступником і заступниками у зв’язку з COVID-19. Подібні випадки у нас були, і це викликало серйозні проблеми в діяльності місцевих державних адміністрацій. З метою вирішення зазначеної проблеми, урядом розроблено проект закону, поданий на ваш розгляд”, — пояснив заступник міністра розвитку громад та територій України В’ячеслав Негода під час виступу в Раді.

Проектом пропонується передбачити в законі можливість тимчасового покладення обов’язки голови місцевої державної адміністрації на керівника апарату місцевої державної адміністрації, а у разі його тимчасової відсутності — на заступника керівника апарату, а у разі відсутності такої посади — на керівника самостійного структурного підрозділу апарату місцевої державної адміністрації за обов’язковим інформуванням Офісу Президента України та Кабінету Міністрів України.

Що було раніше

Напередодні Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо відновлення конкурсів на посади державної служби, який повторно проголосували у Верховній Раді після вето Глави держави через питання повноважень виконувачів обов’язки міністрів.

Законом виключаються обмеження щодо виконання першим заступником міністра чи заступниками міністра (якщо посада міністра є вакантною) окремих повноважень міністра.

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