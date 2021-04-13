Рада відхилила постанову, яка пропонувала знов заблокувати велику приватизацію

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Верховна Рада відхилила проект постанови № 4543-П, яким пропонувалось знов заблокувати велику приватизацію. За постанову проголосувало 49 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Деталі

Проектом постанови пропонувалось скасувати рішення Ради від 30 березня № 4543 про прийняття в цілому як Закону України проекту Закону України “Про внесення зміни до розділу V „Прикінцеві та перехідні положення“ Закону України „Про приватизацію державного і комунального майна“ щодо приватизації об’єктів великої приватизації”.

“Прийняття проекту Постанови не допустить порушення економічних інтересів України, втрати контролю над стратегічними підприємствами, та в подальшому, під час більш сприятливих світових економічних умов зможе принести значні доходи до Державного бюджету”, — стверджує автор законопроекту.

Довідково

Проект закону № 4543 пропонував виключити з Закону пункт, згідно з яким тимчасово, на період карантину та обмежувальних заходів через пандемію коронавірусу, існує заборона на проведення аукціонів з продажу об’єктів великої приватизації.

Відхилення постанови № 4543-П надає можливість спікеру парламенту підписати Закон № 4543.

Українські Національні Новини

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