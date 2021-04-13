Рада отклонила постановление, которым предлагали вновь заблокировать большую приватизацию
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Верховная Рада отклонила проект постановления № 4543-П, которым предлагалось вновь заблокировать большую приватизацию. За постановление проголосовали 49 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Детали
Проектом постановления предлагалось отменить решение Рады от 30 марта № 4543 о принятии в целом как Закона Украины проекта Закона Украины "О внесении изменения в раздел V "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества" по приватизации объектов большой приватизации".
"Принятие проекта постановления не допустит нарушения экономических интересов Украины, потерю контроля над стратегическими предприятиями, и в дальнейшем, при более благоприятных мировых экономических условиях сможет принести значительные доходы в государственный бюджет", - утверждает автор законопроекта.
Справка
Проект закона № 4543 предлагал исключить из закона пункт, согласно которому временно, на период карантина и ограничительных мер из-за пандемии коронавируса, существует запрет на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации.
Отклонение постановления № 4543-П позволяет спикеру парламента подписать Закон № 4543.