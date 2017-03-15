Рада українсько-японського економічного співробітництва проведе засідання у травні – С.Кубів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Перший віце-прем'єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів та посол Японії в Україні Шигекі Сумі домовилися провести наприкінці травня у Києві сьоме засідання "Кейданрен" (координаційної ради економічного співробітництва Україна – Японія). Про це С.Кубів повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Як зазначив урядовець, цієї домовленості було досягнуто сьогодні під час ранкової зустрічі з делегацією бізнесменів із Японської організації зовнішньої торгівлі (JETRO), яка прибула до України.
За словами С.Кубіва, «це (робота координаційної ради економічного співробітництва – ред.) дозволить японським інвесторам ефективно налагодити ділові контакти з Україною та українськими партнерами для розвитку інвестиційної та бізнес-співпраці».
Нагадаємо, в ході візиту до Токіо наприкінці лютого голова Верховної Ради України Андрій Парубій подякував Японії за підтримку у великому інвестиційному проекті реконструкції Бортницької станції аерації, а також за допомогу коштами на відновлення зруйнованих територій та реабілітацію поранених.