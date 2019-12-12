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Рада не ухвалила постанову щодо виконання рішень КСУ у сфері соцзахисту населення

Рада не ухвалила постанову щодо виконання рішень КСУ у сфері соцзахисту населення

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Верховна Рада України не ухвалила в цілому проект постанови про забезпечення виконання рішень Конституційного Суду України у сфері соціального захисту населення, проте, проголосувала за її розгляд за скороченою процедурою. Відповідне рішення підтримали 237 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Проект Постанови №2124 про забезпечення виконання рішень Конституційного Суду України у сфері соціального захисту населення передбачає забезпечення виконання низки рішень Конституційного Суду України і законів України у сфері соціального захисту населення.

Проектом пропонується доручити Кабінету Міністрів України невідкладно:

- прийняти нормативно-правові акти, привести свої нормативно-правові акти, а також забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із деякими законами України , з урахуванням положень, які відновили свою чинність на підставі зазначених рішень Конституційного Суду України;

- подати на розгляд ВРУ пропозиції щодо внесення змін до Державного бюджету України на 2019 рік для забезпечення виконання положень зазначених законів.

Окрім того, пропонується доручити Мінсоцполітики забезпечити надання місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування роз'яснення щодо виконання законів України з урахуванням положень, які відновили свою чинність на підставі рішень КСУ.

Додамо, парламентарі проголосували за розгляд постанови за скороченою процедурою на наступному засіданні ВР.

Нагадаємо, до КСУ надійшло подання Верховного суду щодо судоустрою і статусу суддів.

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