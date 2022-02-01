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Шахед-136

Рада у "єдиний день голосування" перед перервою провалила перше ж питання: не змогла ухвалити порядку денного

Рада у "єдиний день голосування" перед перервою провалила перше ж питання: не змогла ухвалити порядку денного

Київ • УНН

 • 14118 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Народні депутати у вівторок, 1 лютого, провалили голосування за порядок денний сесії, яка щойно відкрилася, та сьогоднішнього засідання, передає кореспондент УНН.

Рішення про порядок денний засідання підтримало лише 204 народних обранців.

Цитата:

“Рішення не прийнято. Шановні колеги, ну що ж, будемо йти тоді по кожному питанню — включаємо чи не включаємо на розгляд”, — зазначив голова ВР Руслан Стефанчук.

Деталі

Так, раніше Стефанчук поставив на голосування проект постанови про порядок денний сьомої сесії Верховної Ради України 9-го скликання.

Водночас народні депутати помітили, що у постанові є додаток № 1 — це перелік законів, які знімаються і не включаються до порядку денного 7-го скликання. У цьому переліку є щонайменше два закони, які вже ухвалені у першому читанні. Вони розглядаються у другому читанні. Це законопроекти 5891-1 і 5765.

“Виявилось, справді, ці два законопроекти, які ми справді не можемо виключити. Я хочу взнати, яким чином вони потрапили. Я оголошую переву на 15 хвилин для того, щоб розібратись у цьому питанні”, — зазначив Стефанчук.

Після перерви він заявив, що питання буде вирішене після перерви з 12:00 до 12:30 комітетом з питань регламенту.

Доповнення

На початку роботи нової сесії ВР мала б затвердити порядок денний. Голова ВР Руслан Стефанчук повідомив, що комітетами пропонується включити до порядку денного 422 питання до першого розділу- це питання, які повністю підготовлені для розгляду на пленарних засіданнях. До другого розділу питань, які доручається підготувати і доопрацювати, пропонується 1188, разом 1630 питань.

Голова ВР очікував, що парламентарі сьогодні розглянуть і затвердять ці питання. Він також сказав, що затверджено календарний план роботи під час сьомої сесії, відповідно до якого народні депутати 1 лютого будуть працювати пленарно, після цього три наступних дні - у комітетах.

Чергове пленарне засідання заплановане на 15 лютого.

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