Рада створила тимчасову спецкомісію з питань ветеранів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Парламентарі ухвалили проект постанови 2153 про утворення тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань правового статусу ветеранів війни. Відповідне рішення підтримали 340 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Згідно з текстом проекту постанови тимчасову спеціальну комісію пропонується уповноважити, серед іншого: здійснювати аналіз практики застосування законодавчих актів з питань правового статусу ветеранів війни, подавати відповідні висновки та рекомендації на розгляд Верховної Ради України; здійснювати аналіз відповідності підзаконних нормативно-правових актів з питань правового статусу ветеранів війни законам України, а також опрацьовувати питання своєчасності їх прийняття; вносити на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо планування розвитку законодавства з питань правового статусу ветеранів війни.
Нагадаємо, Верховна Рада України сьогодні на пленарному засіданні планує повторно розглянути законопроект щодо державного визнання і підтримку Пласту, з пропозиціями Президента України Володимира Зеленського.