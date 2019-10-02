Рада создала временную спецкомиссию по вопросам ветеранов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Парламентарии приняли проект постановления 2153 о создании временной специальной комиссии Верховной Рады по вопросам правового статуса ветеранов войны. Соответствующее решение поддержали 340 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Согласно тексту проекта постановления временную специальную комиссию предлагается уполномочить, в том числе: осуществлять анализ практики применения законодательных актов по вопросам правового статуса ветеранов войны, подавать соответствующие выводы и рекомендации на рассмотрение Верховной Рады Украины; осуществлять анализ соответствия подзаконных нормативно-правовых актов по вопросам правового статуса ветеранов войны законам Украины, а также прорабатывать вопрос своевременности их принятия; вносить на рассмотрение Верховной Рады Украины предложения по планированию развития законодательства по вопросам правового статуса ветеранов войны.
Напомним, Верховная Рада Украины сегодня на пленарном заседании планирует повторно рассмотреть законопроект о государственном признании и поддержке Пласта, с предложениями Президента Украины Владимира Зеленского.