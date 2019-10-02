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Рада создала временную спецкомиссию по вопросам ветеранов

Киев • УНН

 • 10068 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Парламентарии приняли проект постановления 2153 о создании временной специальной комиссии Верховной Рады по вопросам правового статуса ветеранов войны. Соответствующее решение поддержали 340 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Рада создала временную спецкомиссию по вопросам ветеранов

Согласно тексту проекта постановления временную специальную комиссию предлагается уполномочить, в том числе: осуществлять анализ практики применения законодательных актов по вопросам правового статуса ветеранов войны, подавать соответствующие выводы и рекомендации на рассмотрение Верховной Рады Украины; осуществлять анализ соответствия подзаконных нормативно-правовых актов по вопросам правового статуса ветеранов войны законам Украины, а также прорабатывать вопрос своевременности их принятия; вносить на рассмотрение Верховной Рады Украины предложения по планированию развития законодательства по вопросам правового статуса ветеранов войны.

Напомним, Верховная Рада Украины сегодня на пленарном заседании планирует повторно рассмотреть законопроект о государственном признании и поддержке Пласта, с предложениями Президента Украины Владимира Зеленского.

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