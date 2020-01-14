У Президента вважають доцільним зберегти особливий статус Севастополя до деокупації

КИЇВ. 14 січня. УНН. У доопрацьованому проекті закону про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади Севастополь згадується як окрема адміністративно-територіальна одиниця України, і допоки статус Криму на рівні Конституції не змінено, видається за доцільне залишити Севастополь як окрему адміністративно-територіальну одиницю. Про це написав постійний представник президента України в АРК Антон Кориневич, інформує УНН.