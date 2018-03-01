Рада розпочала розгляд законопроекту про Антикорупційний суд
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Верховна Рада включила до порядку денного сьогоднішнього пленарного засідання законопроект про Антикорупційний суд. За відповідне рішення віддав свій голос 151 народний депутат, передає кореспондент УНН.
Рішення стосується президентського законопроекту та двох альтерантивних.
Наразі депутати розпочали розгляд цього законопроекту. Його у залі ВР почав представляти заступник голови Адміністрації Президента Олексій Філатов.
Як повідомляв УНН, ВР рекомендовано ухвалити закон про Антикорупційний суд у редакції Президента.
Нагадаємо, директор НАБУ Артем Ситник вважає, що Антикорупційний суд можна створити до кінця року.