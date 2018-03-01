Рада начала рассмотрение законопроекта об Антикоррупционном суде
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Верховная Рада включила в повестку дня сегодняшнего пленарного заседания законопроект об Антикоррупционном суде. За соответствующее решение отдал свой голос 151 народный депутат, передает корреспондент УНН.
Решение касается президентского законопроекта и двух альтерантивних.
Сейчас депутаты приступили к рассмотрению этого законопроекта. Его в зале ВР начал представлять заместитель главы Администрации Президента Алексей Филатов.
Как сообщал УНН, ВР рекомендовано принять закон об Антикоррупционном суде в редакции Президента.
Напомним, директор НАБУ Артем Сытник считает, что Антикоррупционный суд можно создать до конца года.