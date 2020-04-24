Рада розпочала позачергове засідання
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Верховна Рада України розпочала позачергове засідання, на якому планує розглянути проект постанови про скасування змін до Регламенту ВРУ та ще низку законопроектів, передає кореспондент УНН.
Так, парламентарі почали позачергове засідання. На засіданні зареєструвалися 332 народних депутатів України.
"Позачергове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим", - сказав голова ВР Дмитро Разумков.
Як повідомляв УНН раніше, Верховна Рада України на позачерговому засіданні у п’ятницю планує розглянути низку законопроектів та проектів постанов, зокрема – проект постанови про скасування змін до Регламенту ВРУ.