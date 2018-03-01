Правки до закону про Антикорупційний суд внесуть до другого читання – нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Сьогодні Верховна Рада України повинна розглянути у першому читанні законопроект про Вищий антикорупційний суд. Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат України Олексій Гончаренко, передає кореспондент УНН.
“Вносити правки до закону про Антикорупційний суд в першому голосуванні не має сенсу. Ще буде друге голосування, і тому там можна вносити правки. Тобто, з початку перше голосування, потім парламентарі можуть внести свої правки і вже потім друге читання.
Тому, сьогодні ми голосуємо в першому читанні. Вже далі почнеться робота по підготовці законопроекту до другого читання”, — повідомив Гончаренко.
Раніше, Рада розпочала розгляд законопроекту про Антикорупційний суд.
Нагадаємо, ВР включила до порядку денного законопроект про Антикорупційний суд.
Також нагадаємо, профільний комітет рекомендував ВР ухвалити закон про Антикорупційний суд у редакції Президента.
Ухвалення законопроекту про Антикорупційний суд вимагав від України МВФ.