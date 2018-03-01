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Правки в закон о Антикоррупционном суде внесут ко второму чтению - нардеп

Правки в закон о Антикоррупционном суде внесут ко второму чтению - нардеп

Киев  •  УНН

 • 6217 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Сегодня Верховная Рада Украины должна рассмотреть в первом чтении законопроект о Высшем антикоррупционном суде. Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат Украины Алексей Гончаренко, передает корреспондент УНН.

"Вносить правки в закон о Антикоррупционном суде в первом голосовании нет смысла. Еще будет второе голосование, и поэтому там можно вносить правки. То есть, с начала первое голосование, затем парламентарии могут внести свои правки и уже потом второе чтение.

Поэтому сегодня мы голосуем в первом чтении. Уже дальше начнется работа по подготовке законопроекта ко второму чтению", - сообщил Гончаренко.

Ранее, Рада начала рассмотрение законопроекта о Антикоррупционном суде.

Напомним, ВР включила в повестку дня законопроект о Антикоррупционном суде.

Также напомним, профильный комитет рекомендовал ВР принять закон о Антикоррупционном суде в редакции Президента.

Принятие законопроекта о Антикоррупционном суде требовал от Украины МВФ.

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