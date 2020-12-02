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Рада ратифікувала низку міжнародних угод

Рада ратифікувала низку міжнародних угод

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Верховна Рада України підтримала низку законопроектів щодо ратифікації міжнародних угод, зокрема, гарантійної угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком, передає кореспондент УНН.

Так, парламентарі ухвалили в цілому низку проектів закону щодо ратифікації угод з іншими країнами, зокрема:

▪️ Проект Закону про ратифікацію Гарантійної угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Проект "Програма підвищення надійності підстанцій");
▪️ Проект Закону про приєднання до Угоди про розвиток мультимодальних перевезень ТРАСЕКА;
▪️ Проект Закону про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2016 року) (проект "Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб");
▪️ Проект Закону про приєднання до Протоколу про сталий розвиток сільського господарства та сільської місцевості до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат;
▪️ Проект Закону про ратифікацію поправки до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат щодо нової статті 12bis "Зміна клімату".

Нагадаємо, у листопаді Рада підтримала низку законопроектів щодо ратифікації міжнародних угод та протоколів, зокрема, щодо міжнародних автомобільних перевезень та повітряного сполучення.

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