Рада ратифікувала низку міжнародних угод

Так, парламентарі ухвалили в цілому низку проектів закону щодо ратифікації угод з іншими країнами, зокрема:

▪️ Проект Закону про ратифікацію Гарантійної угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Проект "Програма підвищення надійності підстанцій");

▪️ Проект Закону про приєднання до Угоди про розвиток мультимодальних перевезень ТРАСЕКА;

▪️ Проект Закону про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2016 року) (проект "Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб");

▪️ Проект Закону про приєднання до Протоколу про сталий розвиток сільського господарства та сільської місцевості до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат;

▪️ Проект Закону про ратифікацію поправки до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат щодо нової статті 12bis "Зміна клімату".

Нагадаємо, у листопаді Рада підтримала низку законопроектів щодо ратифікації міжнародних угод та протоколів, зокрема, щодо міжнародних автомобільних перевезень та повітряного сполучення.