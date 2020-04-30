Рада ратифікувала договір між Україною та Казахстаном про екстрадицію
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Верховна Рада України ухвалили законопроект №0030, поданий Президентом України Володимиром Зеленським, про ратифікацію Договору між Україною та Республікою Казахстан про екстрадицію. Відповідне рішення підтримали 314 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Так, парламентарі підтримали проект закону №0030 про ратифікацію Договору між Україною та Республікою Казахстан про екстрадицію.
У пояснювальній записці зазначається, що реалізація проекту закону створить ефективний механізм співробітництва компетентних органів обох Сторін з питань видачі правопорушників (екстрадиції), які розшукуються з метою притягнення до кримінальної відповідальності або виконання вироку.
Нагадаємо, що 29 жовтня 2018 року в місті Астана було вчинено Договір між Україною та Республікою Казахстан про екстрадицію.
Як раніше повідомляв УНН, Рада ратифікувала договір між Україною та Аргентиною про передачу засуджених осіб.