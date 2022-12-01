Рада просить визнати росію державою-спонсором тероризму та закликає вигнати її з ООН

Деталі

Зокрема, сьогодні було ухвалено звернення до парламентів та урядів іноземних держав з закликом:

- Усунути росію з ООН;

- Підтримати докорінну реформу ООН і, зокрема, її Ради Безпеки, яка б стосувалася у тому числі права вето постійних членів Ради Безпеки;

- Визнати росію державою-спонсором тероризму та державою, що використовує засоби тероризму.

- Визнати політичний режим російської федерації терористичним.

- Запровадити обмежувальні заходи проти членів всіх російських політичних партій, які відповідальні за агресію проти України

- Активізувати та конкретизувати зусилля щодо притягнення до відповідальності винних у скоєнні міжнародних злочинів, створити спеціальний трибунал для притягнення вищих посадових осіб росії до відповідальності за злочин агресії проти України.

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“Ще під час осінньої сесії ПАРЄ було прийнята резолюція, де російський режим визнавався терористичним, а також зазначалося, що перебування росії в ООН – є нелегальним. Тепер наступний крок робить Рада. Важливо, щоб нас підтримали весь демократичний світ”, – додав Гончаренко.

Нагадаємо

21 листопада Парламентська асамблея НАТО визнала росію державою-терористом та закликала створити спеціальний Міжнародний трибунал для покарання російських злочинців.

23 листопада Європейський парламент ухвалив резолюцію про визнання росії державою-спонсором тероризму.