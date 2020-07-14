Рада призначила Євтушка першим заступником голови комітету ВР з питань Регламенту

“Обрати Євтушка Сергія Миколайовича - народного депутата України, фракція політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", першим заступником голови Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи ВРУ”, - йдеться у тексті постанови.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія визнала обраним та зареєструвала народного депутата України Сергія Євтушка.