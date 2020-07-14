Рада призначила Євтушка першим заступником голови комітету ВР з питань Регламенту
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Верховна Рада України ухвалила проект постанови №3816 про призначення нардепа Сергія Євтушка першим заступником голови комітету ВР з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи ВРУ. Відповідне рішення підтримали 325 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
“Обрати Євтушка Сергія Миколайовича - народного депутата України, фракція політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", першим заступником голови Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи ВРУ”, - йдеться у тексті постанови.
Нагадаємо, Центральна виборча комісія визнала обраним та зареєструвала народного депутата України Сергія Євтушка.