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Рада призначила Євтушка першим заступником голови комітету ВР з питань Регламенту

Рада призначила Євтушка першим заступником голови комітету ВР з питань Регламенту

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 липня. УНН. Верховна Рада України ухвалила проект постанови №3816 про призначення нардепа Сергія Євтушка першим заступником голови комітету ВР з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи ВРУ. Відповідне рішення підтримали 325 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

“Обрати Євтушка Сергія Миколайовича - народного депутата України, фракція політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", першим заступником голови Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи ВРУ”, - йдеться у тексті постанови.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія визнала обраним та зареєструвала народного депутата України Сергія Євтушка.

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