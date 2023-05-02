Рада припинила дві угоди з Сирією
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Верховна Рада України припинила дію двою угод з Сирією. Як повідомив нардеп Олексій Гончаренко, йдеться про торговельне судноплавство та торговельне співробітництво, передає УНН.
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"Рада припинила дві Угоди з Сирією. За припинення дії Угоди про торговельне судноплавство – 264. За припинення дії Угоди про торговельне, економічне і технічне співробітництво – 268", - написав нардеп у Telegram.
"Краще пізно, ніж ніколи", - резюмував Гончаренко.
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