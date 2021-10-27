Рада поки не збирається на “карантин”, замість цього перевірятиме нардепів на вакцинацію

“Карантину” не буде

“По карантину, у нас минулого року і на початку цього року, коли були такі важкі часи (з захворюваністю на COVID-19 — ред.), то ми вносили зміни до календарного плану і не збирались у пленарному режимі. Комітети можуть працювати. Ми перевели законодавчий процес, документообіг в електронний вигляд ще взагалі до початку пандемії, у січні 2020 року. Тобто, комітети можуть збиратись онлайн, а пленарні засідання — ми їх в онлайн не перевели, такого механізму немає — тоді просто робили перерви, коли були піки (захворюваності — ред.) — то не збирались у пленарному режимі”, — зазначив нардеп.

Водночас, нагадав він, наразі у ВР зареєстрована постанова про додаткові заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби № 6154.

Відповідно до проекту постанови, передбачено, що доступ усіх до приміщень Верховної Ради для депутатів, помічників, працівників аппарату, міністрів тощо, буде відбуватися або при наявності сертифікату про вакцинацію, або довідки про те, що людина перехворіла не більш ніж 6 місяців тому, або COVID-тесту: ПЦР на 72 години або антиген, 48 годин.

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За словами Фролова, постанова була у проекті порядку денного пленарного засідання, але у зв’язку з розглядом бюджетних питань її наразі ще не проголосували.

На запитання про те, чи ця постанова є альтернативою до “карантину” у ВР, співрозмовник УНН зазначив, що згаданий документ є “додатковим”.

“Щодо перенесення (пленарних засідань — ред.), наскільки мені відомо, поки таке не обговорюється, щоб вносити зміни до календарного плану. Я про таке не чув, щоб обговорювалась можливість зміни до календарного плану і відкладення пленарних засідань. Поки все по плану”, — зазначив він.

Бюджет та можливе позачергове

Так, нардеп нагадав, що наразі парламентарі зайшли в питання бюджету і не зможуть розглянути постанову на планарному засіданні, поки не вийдуть з нього.

“Вихід — дійсно може бути позачергове засідання. Тобто, воно (питання — ред.) буде стояти і в черговому засіданні, ці додаткові заходи щодо допуску до приміщення. Але якщо поправки будуть продовжуватись, то можна як варіант на 15-у годину після чергового засідання у вівторок, 2 листопада, провести позачергове засідання”, — зазначив він.

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Зі слів Фролова, на позачергове може бути винесено не лише питання щодо додаткових COVID-заходів, але і, наприклад, законопроект щодо спрощення доступу українців до ліків.

Без довідки — "не шастати"

На запитання про те, чи правда, що після ухвалення постанови № 6154 нардепи не зможуть зайти до Верховної Ради без відповідних документів, Фролов зазначив: “За цією постановою — так”.

Він нагадав, є лише три варіанти допуску до будівлі — підтвердження вакцинації, довідка, що особа перехворіла, або тести на COVID.

“Мова йшла про те, що має бути певний перехідний період, але це на погоджувальній раді обговорювалось, що потрібен певний час, щоб постанова набрала чинності”, — додав він.

Зазначимо, раніше заступниця голови парламентської фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук повідомила УНН, що постанова набуде чинності з середини листопада.