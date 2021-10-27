Рада поки не збирається на “карантин”, замість цього перевірятиме нардепів на вакцинацію

$41.170.09
45.030.03
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 8832 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 64817 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 115846 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 100732 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 109595 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 83030 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 72566 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 158433 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 86865 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 256681 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
2м/с
93%
Популярнi новини

У Києві вибухи, атака дронів: зафіксовано займання і руйнування, попередньо заблокована людина

9 квітня, 21:45 • 33677 перегляди

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 30402 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 28820 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 35026 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 16929 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 123332 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 158444 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 256690 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 428002 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 416827 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 25657 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 31456 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 32120 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 33458 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 83325 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Рада поки не збирається на “карантин”, замість цього перевірятиме нардепів на вакцинацію

Київ • УНН

 • 24466 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У Верховній Раді поки не обговорюють питання щодо скасування або перенесення пленарних засідань через коронавірус. Водночас, наступного тижня розглянуть постанову, спрямовану на посилення протиепідемічної безпеки в парламенті. Детальніше про це УНН розповів член комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Ради, народний депутат від "Слуги народу" Павло Фролов.

Рада поки не збирається на “карантин”, замість цього перевірятиме нардепів на вакцинацію

“Карантину” не буде

“По карантину, у нас минулого року і на початку цього року, коли були такі важкі часи (з захворюваністю на COVID-19 — ред.), то ми вносили зміни до календарного плану і не збирались у пленарному режимі. Комітети можуть працювати. Ми перевели законодавчий процес, документообіг в електронний вигляд ще взагалі до початку пандемії, у січні 2020 року. Тобто, комітети можуть збиратись онлайн, а пленарні засідання — ми їх в онлайн не перевели, такого механізму немає — тоді просто робили перерви, коли були піки (захворюваності — ред.) — то не збирались у пленарному режимі”, — зазначив нардеп.

Водночас, нагадав він, наразі у ВР зареєстрована постанова про додаткові заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби № 6154.

Відповідно до проекту постанови, передбачено, що доступ усіх до приміщень Верховної Ради для депутатів, помічників, працівників аппарату, міністрів тощо, буде відбуватися або при наявності сертифікату про вакцинацію, або довідки про те, що людина перехворіла не більш ніж 6 місяців тому, або COVID-тесту: ПЦР на 72 години або антиген, 48 годин.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Карантинні обмеження у Раді: наступного тижня проголосують пропуск у парламент за COVID-сертифікатами

За словами Фролова, постанова була у проекті порядку денного пленарного засідання, але у зв’язку з розглядом бюджетних питань її наразі ще не проголосували.

На запитання про те, чи ця постанова є альтернативою до “карантину” у ВР, співрозмовник УНН зазначив, що згаданий документ є “додатковим”.

“Щодо перенесення (пленарних засідань — ред.), наскільки мені відомо, поки таке не обговорюється, щоб вносити зміни до календарного плану. Я про таке не чув, щоб обговорювалась можливість зміни до календарного плану і відкладення пленарних засідань. Поки все по плану”, — зазначив він.

Бюджет та можливе позачергове

Так, нардеп нагадав, що наразі парламентарі зайшли в питання бюджету і не зможуть розглянути постанову на планарному засіданні, поки не вийдуть з нього.

“Вихід — дійсно може бути позачергове засідання. Тобто, воно (питання — ред.) буде стояти і в черговому засіданні, ці додаткові заходи щодо допуску до приміщення. Але якщо поправки будуть продовжуватись, то можна як варіант на 15-у годину після чергового засідання у вівторок, 2 листопада, провести позачергове засідання”, — зазначив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рада може зібратися на позачергове засідання у наступний четвер: хочуть заборонити вхід до ВР невакцинованим

Зі слів Фролова, на позачергове може бути винесено не лише питання щодо додаткових COVID-заходів, але і, наприклад, законопроект щодо спрощення доступу українців до ліків.

Без довідки — "не шастати"

На запитання про те, чи правда, що після ухвалення постанови № 6154 нардепи не зможуть зайти до Верховної Ради без відповідних документів, Фролов зазначив: “За цією постановою — так”.

Він нагадав, є лише три варіанти допуску до будівлі — підтвердження вакцинації, довідка, що особа перехворіла, або тести на COVID.

“Мова йшла про те, що має бути певний перехідний період, але це на погоджувальній раді обговорювалось, що потрібен певний час, щоб постанова набрала чинності”, — додав він.

Зазначимо, раніше заступниця голови парламентської фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук повідомила УНН, що постанова набуде чинності з середини листопада.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.93
Bitcoin
$82,157.60
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,139.11
Ethereum
$1,617.07