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Рада пока не собирается на "карантин", вместо этого будет проверять нардепов на вакцинацию

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 октября. УНН. В Верховной Раде пока не обсуждают вопрос об отмене или переносе пленарных заседаний из-за коронавируса. В то же время, на следующей неделе будет рассмотрено постановление, направленное на усиление противоэпидемической безопасности в парламенте. Детальнее об этом УНН рассказал член комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Рады, народный депутат от "Слуги народа" Павел Фролов.

Рада пока не собирается на "карантин", вместо этого будет проверять нардепов на вакцинацию

"Карантина" не будет

“Что касается карантина, у нас в прошлом году и начале этого года, когда были такие тяжелые времена (с заболеваемостью COVID-19 — ред.), то мы вносили изменения в календарный план и не собирались в пленарном режиме. Комитеты могут работать. Мы перевели законодательный процесс, документооборот в электронный облик еще вообще до начала пандемии, в январе 2020 года. То есть комитеты могут собираться онлайн, а пленарные заседания — мы их в онлайн не перевели, такого механизма нет — тогда просто делали перерывы, когда были пики (заболеваемости — ред.) — то не собирались в пленарном режиме”, — отметил нардеп.

В то же время, напомнил он, в настоящее время в ВР зарегистрировано постановление о дополнительных мерах противодействия распространению коронавирусной болезни № 6154.

Согласно проекту постановления, предусмотрено, что доступ всех в помещения Верховной Рады для депутатов, помощников, работников аппарата, министров и т.п., будет происходить либо при наличии сертификата о вакцинации, либо справки о том, что человек переболел не более 6 месяцев назад, или COVID-теста: ПЦР за 72 часа или антиген, 48 часов.

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По словам Фролова, постановление было в проекте повестки дня пленарного заседания, но в связи с рассмотрением бюджетных вопросов его пока еще не проголосовали.

На вопрос о том, является ли это постановление альтернативой "карантину" в ВР, собеседник УНН отметил, что упомянутый документ является "дополнительным".

“О переносе (пленарных заседаний — ред.), насколько мне известно, пока такое не обсуждается, чтобы вносить изменения в календарный план. Я об этом не слышал, чтобы обсуждалась возможность изменения календарного плана и отложения пленарных заседаний. Пока все по плану”, - сказал он.

Бюджет и возможное внеочередное

Так, нардеп напомнил, что в настоящее время парламентарии зашли в вопрос бюджета и не смогут рассмотреть постановление на планарном заседании, пока не выйдут из него.

“Выход – действительно может быть внеочередное заседание. То есть, он (вопрос — ред.) будет стоять и в очередном заседании, эти дополнительные меры по допуску в помещение. Но если поправки будут продолжаться, то можно как вариант на 15 часов после очередного заседания во вторник, 2 ноября, провести внеочередное заседание”, - отметил он.

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По словам Фролова, на внеочередное может быть вынесен не только вопрос о дополнительных COVID-мерах, но и, например, законопроект об упрощении доступа украинцев к лекарствам.

Без справки - "не шастать"

На вопрос о том, правда ли, что после принятия постановления № 6154 нардепы не смогут зайти в Верховную Раду без соответствующих документов, Фролов отметил: "По этому постановлению — да".

Он напомнил, есть только три варианта допуска в здание — подтверждение вакцинации, справка, что человек переболел, или тесты на COVID.

"Речь шла о том, что должен быть определенный переходный период, но это на согласительном совете обсуждалось, что нужно определенное время, чтобы постановление вступило в силу", - добавил он.

Отметим, ранее заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила УНН, что постановление вступит в силу с середины ноября.

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