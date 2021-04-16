Рада планує заслухати Степанова щодо вакцинації і продовжить з "земельними" поправками

Година запитань до уряду

Година запитань до уряду, згідно з порядком денним, стосуватиметься результатів проведення запроваджених урядом України у 2021 році карантинних заходів та стану виконання плану вакцинації населення України від коронавірусної хвороби COVID-19 - без вказання урядовців, які надаватимуть звіт.

Однак, ще у понеділок голова Верховної Ради України Дмитро Разумков під час засідання Погоджувальної ради вказав, що ВР під час години запитань до уряду у п'ятницю, 16 квітня, заслухає міністра охорони здоров’я Максима Степанова щодо національного плану вакцинації.

Земельне питання

На засіданні нардепи продовжать розгляд правок, внесених до проекту закону № 2194, яких всього було подано близько 3 тисяч.

Документ має на меті реформування системи управління у сфері земельних відносин та зняття штучних обмежень господарської діяльності для спрощення доступу до земельних ресурсів населення та бізнесу, скасування зайвих дозволів та дублювання процедур перевірки документації із землеустрою.

За підсумками минулих засідань депутатам вдалось дійти до 2267-ї поправки.