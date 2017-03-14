Рада планує розширити перелік звільнених від е-декларування військових
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект про розширення переліку звільнених від електронного декларування військовослужбовців. За відповідний законопроект у першому читанні проголосували 239 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Як зазначається у пояснювальній записці, згідно із ухваленим 14 жовтня 2014 року законом “Про запобігання корупції”, значна частина військовослужбовців з 1 січня 2017 року зобов’язані подавати електронні декларації.
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“При цьому, лише збір і підготовка документів, необхідних для заповнення декларації, потребує значного часу та особистої присутності військовослужбовця (наприклад, оформлення електронного цифрового підпису, отримання довідки про доходи військовослужбовця з місця проходження служби або в органах Державної фіскальної служби України)”, — йдеться у пояснювальній записці.
Зазначається, що це може призвести до “масового залишення місць проходження служби в зоні проведення антитерористичної операції”.