Рада планує розглянути постанову щодо відповідальності РФ за агресію проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Верховна Рада на пленарному засіданні у середу планує ратифікувати угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Польща про співробітництво у сфері оборони та визначитися стосовно проекту постанови про комплекс невідкладних заходів щодо практичної реалізації міжнародно-правової відповідальності Російської Федерації за збройну агресію проти України. Про це сказано у порядку денному сьогоднішнього пленарного засідання, передає кореспондент УНН.
Також серед іншого парламентарі планують розглянути у другому читанні законопроект про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо захисту дітей від сексуальних зловживань та сексуальної експлуатації та ратифікувати низку угод. Серед них угода між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Болгарія про співробітництво в разі виникнення катастроф та листа про внесення змін № 2 до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Проект "Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська").
Крім цього депутати мають намір визначитися стосовно проекту постанови про заходи із посилення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила за основу три законопроекти на підтримку захисту інтелектуальної власності з п'яти, необхідних для євроінтеграції України.