Рада планирует рассмотреть постановление относительно ответственности РФ за агрессию против Украины

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 39793 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 54706 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 58231 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 102285 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 93471 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103708 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110726 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116988 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122517 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133934 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Рада планирует рассмотреть постановление относительно ответственности РФ за агрессию против Украины

Рада планирует рассмотреть постановление относительно ответственности РФ за агрессию против Украины

Киев  •  УНН

 • 7771 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Верховная Рада на пленарном заседании в среду планирует ратифицировать соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Польша о сотрудничестве в сфере обороны и определиться относительно проекта постановления о комплексе неотложных мер по практической реализации международно-правовой ответственности Российской Федерации за вооруженную агрессию против Украины. Об этом говорится в повестке дня сегодняшнего пленарного заседания, передает корреспондент УНН.

Также среди прочего парламентарии планируют рассмотреть во втором чтении законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно защиты детей от сексуальных злоупотреблений и сексуальной эксплуатации и ратифицировать ряд соглашений. Среди них соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Болгария о сотрудничестве в случае возникновения катастроф и письмо о внесении изменений № 2 в Финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком (Проект "Строительство воздушной линии 750 кВ Запорожская АЭС - Каховская").

Кроме этого депутаты намерены определиться относительно проекта постановления о мерах по усилению социальной защиты внутренне перемещенных лиц.

Напомним, Верховная Рада приняла за основу три законопроекта в поддержку защиты интеллектуальной собственности из пяти, необходимых для евроинтеграции Украины.

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