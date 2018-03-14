Рада планирует рассмотреть постановление относительно ответственности РФ за агрессию против Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Верховная Рада на пленарном заседании в среду планирует ратифицировать соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Польша о сотрудничестве в сфере обороны и определиться относительно проекта постановления о комплексе неотложных мер по практической реализации международно-правовой ответственности Российской Федерации за вооруженную агрессию против Украины. Об этом говорится в повестке дня сегодняшнего пленарного заседания, передает корреспондент УНН.
Также среди прочего парламентарии планируют рассмотреть во втором чтении законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно защиты детей от сексуальных злоупотреблений и сексуальной эксплуатации и ратифицировать ряд соглашений. Среди них соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Болгария о сотрудничестве в случае возникновения катастроф и письмо о внесении изменений № 2 в Финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком (Проект "Строительство воздушной линии 750 кВ Запорожская АЭС - Каховская").
Кроме этого депутаты намерены определиться относительно проекта постановления о мерах по усилению социальной защиты внутренне перемещенных лиц.
Напомним, Верховная Рада приняла за основу три законопроекта в поддержку защиты интеллектуальной собственности из пяти, необходимых для евроинтеграции Украины.