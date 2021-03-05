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Рада підтримала законопроект про мультимодальні перевезення

Рада підтримала законопроект про мультимодальні перевезення

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Верховна Рада під час засідання у п’ятницю ухвалила в першому читанні законопроект № 4258 про мультимодальні перевезення, який визначає правові та організаційні засади перевезень вантажів двома або більше видами транспорту. Відповідне рішення підтримали 262 народні обранці, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Законопроект розроблено з метою вдосконалення законодавчого регулювання організаційних та правових засад мультимодальних перевезень вантажів в Україні, а також державної підтримки модальних перевезень”, — сказав заступник міністра інфраструктури Дмитро Живицький, представляючи законопроект в парламенті.

Деталі

Проектом закону, серед іншого, пропонується ввести в Україні поняття мультимодального та комбінованого перевезення вантажів, мультимодального терміналу, документа мультимодального перевезення, оператора та замовника мультимодального перевезення, визначення договору мультимодального перевезення, його істотних умов, прав та обов’язків його сторін, основних принципів державного регулювання та державної допомоги щодо такого виду перевезень.

Зокрема, пропонується закріпити право учасників мультимодальних перевезень здійснювати перевезення вантажу на підставі укладення єдиного договору мультимодального перевезення щодо всіх етапів перевезення незалежно від зміни видів транспорту та здійснювати перевезення вантажу за одним перевізним документом, щодо якого сторони досягли згоди.

Крім того, передбачено, що під час надання послуги з мультимодального перевезення вантажів відповідальність оператора мультимодального перевезення за вантаж перед замовником послуги охоплює період з моменту прийняття ним вантажу до мультимодального перевезення та до моменту видачі вантажу.

Для отримання відшкодування шкоди за втрачений або пошкоджений вантаж замовнику послуги не потрібно встановлювати, на якому етапі перевезення сталися пошкодження чи втрата вантажу або хто із перевізників не виконав зобов’язання щодо вчасної доставки вантажу.

Що було раніше

У жовтні минулого року Уряд підтримав законопроект “Про мультимодальні перевезення”, розроблений Мінінфраструктури.

За інформацією міністра Владислава Криклія, законопроект повинен сприятиме захисту навколишнього середовища через переорієнтацію значної частини перевезень з автошляхів на річку та інші екологічні види доставки, а й значно оптимізує час і витрати шляхом впровадження єдиного договору мультимодального перевезення.

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