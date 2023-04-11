Рада підтримала мінімізацію бюрократії з медичними документами військовим: попереду друге читання
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект, який мінімізує бюрократію під час оформлення медичних документів військовим. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram, пише УНН.
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«У першому читанні прийняли важливий законопроєкт, який мінімізує бюрократію під час оформлення медичних документів військовим (№9158). Важливо! Ще повинно відбутися друге читання, тому законопроєкт остаточно ще не ухвалений», - написав Гончаренко.
Деталі
За його словами, законопроект вносить зміни до Статуту внутрішньої служби Збройних сил України.
«Зміни передбачають оформлення військовослужбовцем довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва) і за результатами проведення відповідного розслідування (службового або спеціального), і без його проведення. Пропонується впорядкувати питання оформлення та направлення медичних та інших документів між військовими частинами та закладами охорони здоров'я», - повідомив Гончаренко.
Доповнення
Україна запроваджує цифрову систему реабілітації, яка стартує в травні. Вона дозволить зберігати дані про здоров'я пацієнтів в єдиному місці - електронній медичній картці.