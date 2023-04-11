Рада поддержала минимизацию бюрократии с медицинскими документами военным: впереди второе чтение
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который минимизирует бюрократию при оформлении медицинских документов военным. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram, пишет УНН.
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«В первом чтении приняли важный законопроект, который минимизирует бюрократию при оформлении медицинских документов военным (№9158). Важно! Еще должно состояться второе чтение, поэтому законопроект окончательно еще не принят», - написал Гончаренко.
Детали
По его словам, законопроект вносит изменения в Устав внутренней службы Вооруженных сил Украины.
«Изменения предусматривают оформление военнослужащим справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья) и по результатам проведения соответствующего расследования (служебного или специального), и без его проведения. Предлагается упорядочить вопрос оформления и направления медицинских и других документов между воинскими частями и учреждениями здравоохранения», - сообщил Гончаренко.
Дополнение
Украина вводит цифровую систему реабилитации, которая стартует в мае. Она позволит хранить данные о здоровье пациентов в едином месте - электронной медицинской карте.