Рада підтримала блок законопроектів про реструктуризацію валютних кредитів

Деталі

Так, проект закону № 4475 спрямований на захист позичальників, які отримали споживчі кредити в іноземній валюті, від зловживань з боку кредитодавців. Також законопроект має на меті сприяти відновленню платоспроможності позичальників, які отримали споживчі кредити в іноземній валюті, але не змогли своєчасно здійснювати платежі за цими кредитами.

“Я хочу нагадати, що 21 квітня у нас втрачає чинність закон про мараторій на стягнення майна громадян, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті. Ми всі добре розуміємо, що мараторій – це не вирішення проблеми, але її замороження на певний час. Громадяни України, які мають ризик втратити єдине житло, дуже чекають на прийняття цього законопроекту. Мною та іншими народними депутатами було подано проект 4475, яким передбачено проведення обов’язкової реструктуризації боргів за усіма споживчими кредитами, наданими в іноземній валюті”, - зазначила під час виступу в Раді член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Вікторія Кінзбурська.

Проект закону підтримали 265 нардепів.

Законопроектом передбачено внести доповнення до Закону України "Про споживче кредитування" з тим, щоб:

- поширити норми законопроекту на усі споживчі кредити, надані у іноземній валюті, за якими грошові зобов’язання, виражені в іноземній валюті, повністю не погашено;

- провести обов’язкову реструктуризацію на підставі закону (а не на підставі договору про реструктуризацію), умови реструктуризації визначити законом (а не договором);

- за наслідками реструктуризації перерахувати усі грошові зобов’язання у гривні (без прив’язки до іноземної валюти) за офіційним курсом, встановленим Національним банком на день реструктуризації;

- списати неустойку (штрафи, пеню), а сплачену до проведення реструктуризації неустойку зарахувати на погашення "тіла" кредиту та процентів за користування кредитом;

- переглянути процентну ставку за користування кредитом, що застосовувалась до реструктуризації.

Законопроект № 4398 щодо реструктуризації зобов’язань за кредитами в іноземній валюті та адаптації процедур неплатоспроможності фізичних осіб передбачає проведення процедури банкрутства без залучення арбітражного керуючого і можливість встановлення судом мінімальної суми погашення заборгованості за кредитом.

Проект закону підтримало 260 народних обранців.

Законопроект № 4399 щодо реструктуризації зобов’язань за кредитами в іноземній валюті та адаптації процедур неплатоспроможності фізичних осіб пропонує внести зміни до Податкового кодексу України. Документ передбачає звільнення від сплати ПДФО з прощеного боргу.

За документ проголосувало 256 депутатів.

Що було раніше

На позачерговому засіданні у п’ятницю Рада ухвалила в цілому законопроект щодо захисту боржників при врегулюванні питання заборгованості з колекторською компанією.