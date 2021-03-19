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Рада поддержала блок законопроектов о реструктуризации валютных кредитов

Рада поддержала блок законопроектов о реструктуризации валютных кредитов

Киев  •  УНН

 • 19703 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Верховная Рада Украины на внеочередном заседании в пятницу поддержала в первом чтении три законопроекта, касающиеся реструктуризации обязательств по валютным кредитам, передает корреспондент УНН.

Детали

Так, проект закона № 4475 направлен на защиту заемщиков, получивших потребительские кредиты в иностранной валюте, от злоупотреблений со стороны кредитодателей. Также законопроект имеет цель способствовать восстановлению платежеспособности заемщиков, получивших потребительские кредиты в иностранной валюте, но которые не смогли своевременно осуществлять платежи по этим кредитам.

"Я хочу напомнить, что 21 апреля у нас теряет силу закон о моратории на взыскание имущества граждан, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте. Мы все хорошо понимаем, что мораторий - это не решение проблемы, но ее замораживание на определенное время. Граждане Украины, которые имеют риск потерять единственное жилье, очень ждут принятия этого законопроекта. Мной и другими народными депутатами был представлен проект 4475, которым предусмотрено проведение обязательной реструктуризации долгов по всем потребительским кредитам, предоставленным в иностранной валюте", - отметила во время выступления в Раде член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Виктория Кинзбурская.

Проект закона поддержали 265 нардепов.

Законопроектом предусмотрено внести дополнения в Закон Украины "О потребительском кредитовании" с тем, чтобы:

- распространить нормы законопроекта на все потребительские кредиты, предоставленные в иностранной валюте, по которым денежные обязательства, выраженные в иностранной валюте, полностью не погашены;

- провести обязательную реструктуризацию на основании закона (а не на основании договора о реструктуризации), условия реструктуризации определить законом (а не договором)

- по результатам реструктуризации перечислить все денежные обязательства в гривне (без привязки к иностранной валюте) по официальному курсу, установленному Национальным банком на день реструктуризации;

- списать неустойку (штрафы, пеню), а уплаченную к проведению реструктуризации неустойку зачислить на погашение "тела" кредита и процентов за пользование кредитом;

- пересмотреть процентную ставку за пользование кредитом, которая применялась до реструктуризации.

Законопроект № 4398 о реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте и адаптации процедур неплатежеспособности физических лиц предусматривает проведение процедуры банкротства без привлечения арбитражного управляющего и возможность установления судом минимальной суммы погашения задолженности по кредиту.

Проект закона поддержали 260 народных избранников.

Законопроект № 4399 о реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте и адаптации процедур неплатежеспособности физических лиц предлагает внести изменения в Налоговый кодекс Украины. Документ предусматривает освобождение от уплаты НДФЛ с прощенного долга.

За документ проголосовали 256 депутатов.

Что было раньше

На внеочередном заседании в пятницу Рада приняла в целом законопроект о защите должников при урегулировании вопроса задолженности с коллекторской компанией.

Украинские Национальные Новости

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