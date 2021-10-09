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Рада ООН вперше визнала право людини на чисте довкілля

Рада ООН вперше визнала право людини на чисте довкілля

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Рада ООН з прав людини своєю резолюцією вперше визнала право людини на чисте довкілля, пише УНН з посиланням на дані на сайті ООН.

Цитата:

"... в європейському відділенні ООН в Женеві були ухвалені резолюції про право людини на здорове і чисте довкілля і про призначення на трирічний період Спеціального доповідача з питання про заохочення і захист прав людини в контексті зміни клімату", - повідомили в ООН напередодні.

Деталі

Резолюції були схвалені на 48-й сесії Ради ООН з прав людини. В одній з них Рада вперше визнала, що чисте, здорове і стійке довкілля - це невід'ємне право людини, а інша - заснувала мандат Спеціального доповідача.

На початку 48-ї сесії Ради з прав людини назвали три загрози планетарного масштабу: зміна клімату, забруднення навколишнього середовища і руйнування природи. Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет вважає, що це найсерйозніші сучасні проблеми в області прав людини.

Додамо

Забруднення природи, викликане тими ж моделями нестійкого споживання і виробництва, що і зміна клімату, є причиною приблизно кожного шостого випадку передчасної смерті, кажуть в ООН.

За даними Програми ООН з довкілля (ЮНЕП), приблизно 92 відсотки населення планети проживає в місцях, де рівень забруднення повітря перевищує норми, встановлені Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Від наслідків забруднення щороку вмирають сім мільйонів осіб. При цьому третина країн світу не мають жодних нормативних актів, що визначають стандарти якості повітря.

У ЮНЕП неодноразово підкреслювали, що право на здорове навколишнє середовище, включаючи чисте повітря, є передумовою для досягнення Цілей сталого розвитку.

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