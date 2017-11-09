Рада не змогла відкликати депутатський законопроект про Антикорупційний суд
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Верховна Рада не змогла відкликати депутатський законопроект про Антикорупційний суд. За відповідне рішення проголосували лише 196 депутатів за необхілного мінімуму у 226 голосів, передає кореспондент УНН.
Спікер парламенту Андрій Парубій закликав депутатів підтримати пропозицію стосовно відкликання законопроекту “аби розсчистити шлях для внесення президентського законопроекту про Антикорупційний суд”. Однак депутати двічі провалили пропозицію очільника парламенту.
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“Добре. Я поставлю це питання після обіду”, - додав Андрій Парубій.
Нагадаємо, Президент очікує ухвалення законопроекту про Антикорупційний суд до кінця року.