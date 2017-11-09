Рада не змогла відкликати депутатський законопроект про Антикорупційний суд

Спікер парламенту Андрій Парубій закликав депутатів підтримати пропозицію стосовно відкликання законопроекту “аби розсчистити шлях для внесення президентського законопроекту про Антикорупційний суд”. Однак депутати двічі провалили пропозицію очільника парламенту.

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“Добре. Я поставлю це питання після обіду”, - додав Андрій Парубій.

Нагадаємо, Президент очікує ухвалення законопроекту про Антикорупційний суд до кінця року.