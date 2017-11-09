Рада не смогла отозвать депутатский законопроект о Антикоррупционный суд

Спикер парламента Андрей Парубий призвал депутатов поддержать предложение об отзыве законопроекта "чтобы розсчиститы путь для внесения президентского законопроекта о Антикоррупционный суд". Однако депутаты дважды провалили предложение главы парламента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко требует создать в ВР рабочую группу по разработке проекта о Антикоррупционный суд

"Хорошо. Я поставлю этот вопрос после обеда ", - добавил Андрей Парубий.

Напомним, Президент ожидает принятия законопроекта о Антикоррупционный суд до конца года.