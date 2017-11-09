Рада не смогла отозвать депутатский законопроект о Антикоррупционный суд
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Верховная Рада не смогла отозвать депутатский законопроект о Антикоррупционный суд. За соответствующее решение проголосовали лишь 196 депутатов при необхилного минимума в 226 голосов, передает корреспондент УНН.
Спикер парламента Андрей Парубий призвал депутатов поддержать предложение об отзыве законопроекта "чтобы розсчиститы путь для внесения президентского законопроекта о Антикоррупционный суд". Однако депутаты дважды провалили предложение главы парламента.
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"Хорошо. Я поставлю этот вопрос после обеда ", - добавил Андрей Парубий.
Напомним, Президент ожидает принятия законопроекта о Антикоррупционный суд до конца года.