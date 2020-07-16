Рада не має перешкод для перейменування Кіровоградської та Дніпропетровської областей – Дробович
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Верховна Рада не має ніяких перешкод для того щоб здійснити перейменування Кіровоградської та Дніпропетровської областей у цьому році. Про це сказав у четвер під час пресконференції директор Інституту національної пам’яті України Антон Дробович, передає кореспондент УНН.
“Зараз м’яч на стороні Верховної Ради. Всі бажаючі, всі зацікавлені громадяни — йдіть до своїх народних депутатів і кажіть “шановні народні обранці, будь ласка приймайте рішення”, — сказав Дробович.
Він нагадав, що Конституційний суд в лютому минулого року виніс рішення, що обидва законопроекти про перейменування областей конституційні.
“Відповідно, Верховна Рада не має ніяких перешкод для того щоб здійснити перейменування (Кіровоградської та Дніпропетровської областей — ред.)... Ніяких перешкод нема, в цьому році Верховна Рада може це зробити, якщо забажає”, — додав він.
Нагадаємо, Комітет ВРУ з питань правової політики та правосуддя ще минулого року рекомендував попередньо схвалити проекти змін до Конституції щодо перейменування Кіровоградської і Дніпропетровської областей.
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