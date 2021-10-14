Рада голосуватиме Бюджет-2022 у першому читанні 20 жовтня - Стефанчук
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Верховна Рада голосуватиме за проект закону про Державний бюджет України на 2022 рік у першому читанні 20 жовтня. Про це сказав журналістам у четвер спікер парламенту Руслан Стефанчук, передає кореспондент УНН.
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“У нас 18 числа засідання комітету, 20-го ми будемо голосувати бюджет в залі у першому читанні. Наскільки я знаю, ті показники, які сьогодні закладаються і щодо який іде дискусія, вони на великий відсоток більші, ніж було до цього”, — сказав Стефанчук.
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Зі слів голови ВР, зокрема, закладена зарплата медичних працівників, яка планується — це “безпрецедентне рішення”, якого в Україні “ще не було”.
“Безперечно ми маємо відшукувати джерела, звідки все ми маємо робити, тому ми повинні приймати і низку так званих ресурсних законів. Вони також будуть стояти на порядку денному Верховної Ради України”, — додав він.
Нагадаємо
Презентація Бюджету-2022 відбулася під гаслом “Інвестиції в людину, країну, майбутнє”. Українцям пропонують “бюджет розвитку”, а не “бюджет проїдання”.
Уряд зробив акцент на соціальній спрямованості і, зокрема, у пріоритетному порядку планує залучати ресурси на забезпечення якісного рівня медицини — зростання зарплат лікарів у 1,6 раза. Забезпечення виплати стипендій для 190 тисяч студентів — додаткові витрати бюджетів у 1,1 млрд гривень.
5,95% ВВП планують направити на сектор оборони і безпеки. А на розвиток інфраструктури буде направлено майже 10 млрд грн додатково в порівнянні з поточним роком.
Як писав УНН, раніше робоча група комітету з питань бюджету розпочала розгляд правок до законопроекту. Усього до документу подано близько 3200 правок.