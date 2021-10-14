Рада будет голосовать Бюджет-2022 в первом чтении 20 октября - Стефанчук
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Верховная Рада будет голосовать за проект закона о Государственном бюджете Украины на 2022 в первом чтении 20 октября. Об этом сказал журналистам в четверг спикер парламента Руслан Стефанчук, передает корреспондент УНН.
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"У нас 18 числа заседание комитета, 20-го мы будем голосовать бюджет в зале в первом чтении. Насколько я знаю, те показатели, которые сегодня закладываются и по каким идет дискуссия, они на большой процент больше, чем было до этого", - сказал Стефанчук.
Детали
По словам председателя ВР, в частности, заложенная зарплата медицинских работников, которая планируется - это "беспрецедентное решение", которого в Украине "еще не было".
"Безусловно мы будет отыскивать источники, откуда все мы должны делать, поэтому мы должны принимать и ряд так называемых ресурсных законов. Они также будут стоять на повестке дня Верховной Рады Украины", - добавил он.
Напомним
Презентация бюджета-2022 прошла под лозунгом "Инвестиции в человека, страну, будущее". Украинцам предлагают "бюджет развития", а не "бюджет проедания".
Правительство сделало акцент на социальной направленности и, в частности, в приоритетном порядке планирует привлекать ресурсы на обеспечение качественного уровня медицины - рост зарплат врачей в 1,6 раза. Обеспечение выплаты стипендий для 190 тыс. студентов - дополнительные расходы бюджетов в 1,1 млрд гривен.
5,95% ВВП планируют направить на сектор обороны и безопасности. А на развитие инфраструктуры будет направлено почти 10 млрд грн дополнительно по сравнению с текущим годом.
Как писал УНН, ранее рабочая группа комитета по вопросам бюджета начала рассмотрение поправок к законопроекту. Всего к документу подано около 3200 поправок.