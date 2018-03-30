Рабінович: якщо у депутатів опозиції є совість, нехай складуть мандати - готовий це зробити першим

"У 2014 році я був переконаний, що південний схід країни повинен бути представлений єдиною силою, яка піде на вибори і переможе. Але потім, коли "Опозиційний блок" вперше підтримав бюджет Яценюка, боячись тюремного ув'язнення колишніх "регіоналів" в постмайданний період, а далі стали системно голосувати за всі ініціативи Банкової - бюджет Гройсмана, судову реформу і т. д., я від них відвернувся. Я не можу зраджувати інтереси своїх виборців. Всі, хто сидить в парламенті, голосують з владою і називають себе "Опозиційним блоком", повинні зрозуміти, що це фікція. Мовчазна, голосуюча з провладними фракціями - це не опозиція", - переконаний народний депутат.

На думку політика, нинішній парламент не впорався із завданнями, які поставили перед ним українці, тому всі народні обранці, які вважають себе опозицією, повинні скласти з себе повноваження і піти на перевибори.

"Я підготував 92 законопроекти, які дійсно могли б змінити життя в країні на краще, але їх не виносять в сесійну залу, тому що я не подобаюся цій владі, не голосую за їх вказівкою. Отже, якщо я у Верховній Раді не можу провести жоден закон, не голосую за провладні, то моє перебування там втрачає сенс. Я не можу дати виборцям те, навіщо вони мене туди делегували. У зв'язку з цим я піднімаю питання: а чи потрібен мені цей мандат? Я пропоную тим, хто дійсно вважає себе опозиціонерами, прийняти єдине правильне рішення - скласти 150 мандатів, щоб не бути частиною стада", - закликав Вадим Рабінович.

Політик підкреслив, що парламент нинішнього скликання не повинен продовжувати свою діяльність, оскільки він не приймає закони, які полегшували б життя українців.

"Я готовий за рішенням партії першим здати своє депутатське посвідчення, дати приклад іншим і разом зробити крок до перезапуску роботи законодавчого органу. Парламент, в якому немає коаліції, який так і не скасував депутатську недоторканність, не має права на існування!" - констатував політик.

Лідер партії "За життя" також нагадав про намір змінити правила формування складу урядових структур і ставлення політиків до передвиборчих обіцянок.

"Нам потрібно піти від сьогоднішнього принципу формування влади. Всі 27 років незалежності переможці парламентських і президентських виборів формулювали команду за принципом "свій-чужий". Я вважаю, що ми повинні діяти інакше, і тому після перемоги партії "За життя" на виборах ми будемо керуватися виключно професійними якостями при призначенні на найважливіші державні пости", - запевнив парламентарій.

Він переконаний, що для виходу з кризи Україні необхідні ефективні менеджери-управлінці.

"Тільки хороші менеджери у владі, фахівці своєї справи і відмінні переговорники зможуть вивести нашу країну з кризи. А я як лідер партії, що перемогла обіцяю, що не буду займати жоден державний пост, а буду стежити за виконанням передвиборних обіцянок і формуванням добросовісної і компетентної команди", - резюмував Вадим Рабінович.