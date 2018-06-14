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Рабінович: всім журналістам, кому не дають говорити правду, пропонуємо безкоштовну юридичну допомогу

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Партія "За життя" готова надавати безкоштовну юридичну допомогу українським журналістам, щоб не допустити спроб задушити "четверту владу". Про це заявив народний депутат, лідер названої політичної сили Вадим Рабинович на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook .

"Тільки що записав відеозвернення на захист журналістів - автора видання" Волинь-24 "Сергія Шаповала і оператора" 12-го телеканалу "Романа Харченко, на яких було скоєно напад під час проведення журналістського розслідування в Тернопільській області про неправові дії чиновників і незаконної діяльності пов'язаних з ними корупціонерів ", - повідомив парламентарій.

За його словами, в Україні все частіше трапляються подібні інциденти, коли влада відкрито тисне на співробітників ЗМІ.

"На жаль, факти порушень у сфері свободи слова, спроби задушити" четверту владу ", і без того загнаного владою в економічний глухий кут, - це вже повсякденність. Подаю депутатський запит в ГПУ, МВС - вимагаю негайних заходів щодо покарання тих, хто не дає журналістам здійснювати їхню роботу по розкриттю виразок корупції в нашому суспільстві. Доб'юся відповіді і дій правоохоронців ", - пообіцяв лідер партії" За життя ".

Також політик запропонував усім журналістам країни звертатися через сайт партії за юридичною допомогою.

"Прошу всіх журналістів України - хто страждає від неправових дій, кому не дають говорити правду, кого душать або затискають рот, особливо в регіонах України, - звертайтеся або на сайт нашої партії, або пишіть мені безпосередньо на сторінку в Facebook. "За життя" готова надати вам безкоштовну юридичну допомогу. Не дамо владі злодійкуватих менеджерів задушити паростки свободи слова! "- підкреслив Вадим Рабинович.

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