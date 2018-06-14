Рабінович: всім журналістам, кому не дають говорити правду, пропонуємо безкоштовну юридичну допомогу

"Тільки що записав відеозвернення на захист журналістів - автора видання" Волинь-24 "Сергія Шаповала і оператора" 12-го телеканалу "Романа Харченко, на яких було скоєно напад під час проведення журналістського розслідування в Тернопільській області про неправові дії чиновників і незаконної діяльності пов'язаних з ними корупціонерів ", - повідомив парламентарій.

За його словами, в Україні все частіше трапляються подібні інциденти, коли влада відкрито тисне на співробітників ЗМІ.

"На жаль, факти порушень у сфері свободи слова, спроби задушити" четверту владу ", і без того загнаного владою в економічний глухий кут, - це вже повсякденність. Подаю депутатський запит в ГПУ, МВС - вимагаю негайних заходів щодо покарання тих, хто не дає журналістам здійснювати їхню роботу по розкриттю виразок корупції в нашому суспільстві. Доб'юся відповіді і дій правоохоронців ", - пообіцяв лідер партії" За життя ".

Також політик запропонував усім журналістам країни звертатися через сайт партії за юридичною допомогою.

"Прошу всіх журналістів України - хто страждає від неправових дій, кому не дають говорити правду, кого душать або затискають рот, особливо в регіонах України, - звертайтеся або на сайт нашої партії, або пишіть мені безпосередньо на сторінку в Facebook. "За життя" готова надати вам безкоштовну юридичну допомогу. Не дамо владі злодійкуватих менеджерів задушити паростки свободи слова! "- підкреслив Вадим Рабинович.