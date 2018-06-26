Рабинович: парламент хочет закрыть рот интернету, принимая закон о запрете сайтов

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КИЇВ. 26 червня. УНН. Напередодні виборів Верховна Рада України хоче "закрити рот інтернету", збираючись дозволити СБУ без рішення суду за допомогою провайдера блокувати доступ до будь-якого інформаційного ресурсу. Таку думку висловив народний депутат і лідер політичної партії "За життя" Вадим Рабинович в ефірі авторської програми на телеканалі "112 Україна" .

Йдеться про законопроект № 6688 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення інформаційної безпеки України", який народні депутати включили до порядку денного 21 червня.

"За оцінками громадської думки, найнижчий рівень довіри має Верховна Рада. Я це по-людськи розумію. Хоча вважаю, що в українців все абсолютно гілки влади приблизно на одному рівні в рейтингу довіри зараз знаходяться. Але все-таки Рада, на мій погляд, стає найнебезпечнішим елементом розбалансованою державної системи, тому що вона вже з'їжджає з котушок перед виборами. Зараз хочуть вести пряму цензуру в Україні - мова йде про законопроект № 6688 про позасудове блокуванні сайтів. Під приводом військових дій збираються залишити ті засоби масової інформації, які будуть тільки "гладити" влада ", - висловив обурення політик.

Він вважає, що влада хоче забрати в українців можливість користуватися останніми джерелами інформації.

"На цьому тижні пропадав з ефірів з невідомої причини телеканал" 112 Україна ", був наїзд на канал NewsOne, наїзд на ZIK. Крок за кроком нам намагаються закрити можливість слухати, бачити і розуміти останні джерела інформації. Але не треба впадати у відчай. Мені здається, зараз у владі така тьма, щоб ми вже навчилися радіти світлу, який прийде після них ", - переконаний парламентарій.

На його думку, ще одним доказом "передвиборного божевілля" влади стала підготовка до монетизації пільг і перерахунок субсидій. Нагадаємо, 19 червня під Радою відбувся мітинг шахтарів і пільговиків, які потребують в повній мірі відновити їм всі належні виплати.

"Я думаю, що протести повинні бути мирні. Інакше ми доведемо країну. Але треба зрозуміти людей: тих же чорнобильців, афганців. Вони прийшли під Раду вимагати те, що їм обіцяли, то, що у них лежало в кишені, а у них забрали. Вони не просять для себе нові пільги. Пільги - це коли ви суддям дали по 300 тис. Зарплати. А люди прийшли просити своє. Вони постраждали від аварії на ЧАЕС, були учасниками Афганської війни - за це вони повинні отримувати спеціальні надбавки. А ви у них забрали все. Поясніть їм, на якій підставі ви це забрали, що ви зробите з цими грошима. На тлі повного краху бюджету, злодійства і корупції від верху до низу, звичайно, люди запитують, чому ж їм не віддали їх гроші ", - підсумував лідер партії" За життя ".

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