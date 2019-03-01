Рабинович: нам потрібен лише рік, щоб стартувати до багатої і сильної України

"Перед виборів політикам вигідно нацьковувати одних людей на інших, розділяючи їх по самих різних ознаках - мови, релігії, територіям ... У нас політика так влаштована, що після відходу корупційної влади, їх наступники присвячують наступні чотири роки свого правління тотального злодійства, звинувачуючи при цьому в казнокрадство своїх "попередників" і так далі. Одні і ті ж особи протягом двадцяти восьми років грабують нашу країну, їх особисті статки зростають, український народ убожіє, а вони на антикорупційних форумах розповідають, як вони борються за економіку ", - переконаний народний депутат.



Проте, парламентарій підкреслив, що, незважаючи на протиріччя, політики з різних таборів зобов'язані знайти спільну мову заради майбутнього своїх дітей.



"Я вважаю, що потрібно закінчувати нескінченну війну з" поперднікамі ". Я розмовляю сьогодні з різними людьми: від самих" правих ", до самих" лівих ", тому що ми - діти однієї великої родини. Мати не утискає свою дитину, навіть якщо він не має рації. ми повинні знаходити спільну мову з усіма нашими громадянами. Потрібно сідати за стіл переговорів і вирішувати - як ми будемо будувати успішну, процвітаючу Україну ", - зазначив парламентарій.



На його думку, не можна будувати політику на ворожнечі - замість цього потрібно привести до влади прагматичні і здорові сили, які зможу зупинити "економічну тупість" нинішнього уряду.



"Я не був в політиці ні при Кучмі, ні при Ющенку, ні за Януковича. Я пішов в політику в 2014 році, коли побачив, що ці негідники роблять з моєю країною. Я звертаюся до розуму людей. Люди, перед тим, як ви підете на виборчу дільницю, загляньте в свій холодильник і дайте собі відповідь на питання: чи хочу я так жити далі? Нам потрібен один рік, щоб повернути країну до нормального життя і всерйоз стартувати на шляху до сильної, багатої, незалежної і нейтральної Україні - "Швейцарії Східної Європи ". Рішення вибирати війну або мир - приймати вам!" - резюмував Вадим Рабинович.