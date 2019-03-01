Рабинович: нам нужен всего год, чтобы стартовать к богатой и сильной Украине

"Перед выборам политикам выгодно науськивать одних людей на других, разделяя их по самым разным признакам – языку, религии, территориям... У нас политика так устроена, что после ухода коррупционной власти, их преемники посвящают следующие четыре года своего правления тотальному воровству, обвиняя при этом в казнокрадстве своих "попередников" и так далее. Одни и те же лица на протяжении двадцати восьми лет грабят нашу страну, их личные состояния растут, украинский народ нищает, а они на антикоррупционных форумах рассказывают, как они борются за экономику", – убежден народный депутат.



Тем не менее, парламентарий подчеркнул, что, несмотря на противоречия, политики из разных лагерей обязаны найти общий язык ради будущего своих детей.



"Я считаю, что нужно заканчивать бесконечную войну с "попердниками". Я разговариваю сегодня с самыми разными людьми: от самых "правых", до самых "левых", потому что мы – дети одной большой семьи. Мать не притесняет своего ребенка, даже если он неправ. Мы должны находить общий язык со всеми нашими гражданами. Нужно садиться за стол переговоров и решать – как мы будем строить успешную, процветающую Украину", – отметил парламентарий.



По его мнению, нельзя строить политику на вражде – вместо этого нужно привести к власти прагматичные и здоровые силы, которые смогу остановить "экономическую тупость" нынешнего правительства.



"Я не был в политике ни при Кучме, ни при Ющенко, ни при Януковиче. Я пошел в политику в 2014 году, когда увидел, что эти негодяи делают с моей страной. Я обращаюсь к разуму людей. Люди, перед тем, как вы пойдете на избирательный участок, загляните в свой холодильник и ответьте себе на вопрос: хочу ли я так жить дальше? Нам нужен один год, чтобы вернуть страну к нормальной жизни и всерьез стартовать на пути к сильной, богатой, независимой и нейтральной Украине – "Швейцарии Восточной Европы". Решение выбирать войну или мир – принимать вам!" – резюмировал Вадим Рабинович.